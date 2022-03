Ricardo Sá Pinto: "Animicamente estamos todos tristes"

Declarações de Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, após a derrota com o Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "O Paços fez muito jogo por fora e devíamos de ter controlado melhor os cruzamentos do Delgado e do Antunes, assim como ter mais bola. Na segunda parte, a equipa libertou-se, procurou dar a volta ao resultado, empatou com grande mérito. Fomos mais tudo. Estávamos equilibrados, mas o segundo golo do Paços bateu-nos forte. Ainda fomos à procura do resultado, com um futebol mais direto."

Resultado: "Com alguma assertividade, podíamos ter feito o golo e não sofrer. Pelo que demos ao jogo, penso que o mais justo seria o empate."

Sentimento: "Animicamente estamos todos tristes. Somos todos competitivos e tínhamos grandes expectativas em relação a este jogo. Ainda dependemos de nós, mas temos de conseguir um bom resultado já no próximo jogo."