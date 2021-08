Relatório da expulsão de Rodrigo no Santa Clara-Moreirense: "É por eu me chamar Conceição?"

Relatório do árbitro do Santa Clara-Moreirense refere as palavras proferidas por Rodrigo Conceição antes e depois de ser expulso

Quatro minutos depois de ser lançado no Santa Clara-Moreirense, Rodrigo Conceição foi expulso do jogo com vermelho direto, por indicação dada pelo quarto árbitro do jogo que decorreu nos Açores.

O comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, conhecido esta quarta-feira, traz à luz as palavras proferidas pelo jogador emprestado pelo FC Porto e filho de Sérgio Conceição, técnico dos portistas.

Segundo o relatório do árbitro, a expulsão deveu-se a "linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros", indicando que Rodrigo Conceição proferiu, na direção do quarto árbitro, a frase "abre os olhos".

Após a exibição do cartão vermelho, refere o mesmo documento, o jogador do Moreirense dirigiu-se ao quarto árbitro e proferiu as seguintes palavras: "É por eu me chamar Conceição? Vocês são sempre a mesma merda".

Rodrigo Conceição foi punido com um jogo de suspensão e condenado ao pagamento de uma multa de 842 euros.