Rafael Martins após a derrota com o Sporting: "É uma fase complicada"

Declarações do jogador do Moreirense, no final do encontro com o Sporting (0-2), da ronda 26 do campeonato.

Jogo: "Sabíamos da dificuldade do jogo. Jogámos com o campeão. Começámos de forma pressionante, sofremos de bola parada. Baixámos demasiado, depois."

Fase complicada: "É uma fase complicada. Estamos cientes da situação. Depende só de nós. Temos oito jogos importantes pela frente."