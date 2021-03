Presidente do Moreirense recupera da reinfeção por covid-19

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense

Redação com Lusa

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense, esteve sempre assintomático e terminou o isolamento ao fim de 10 dias.

O presidente do Moreirense recuperou da reinfeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, quatro meses depois do primeiro registo infeccioso, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte do clube da I Liga.

Vítor Magalhães, de 69 anos, conheceu o resultado do teste positivo numa bateria de despistagem realizada em 28 de fevereiro e entrou em isolamento, na véspera do empate caseiro dos cónegos com o Belenenses SAD (2-2), em jogo da 21.ª jornada.

O dirigente esteve sempre assintomático e terminou o isolamento ao fim de 10 dias, tal como em novembro de 2020, quando um surto de covid-19 originou 30 casos de infeção na estrutura do Moreirense e levou à suspensão dos treinos durante semana e meia.

Nesse lote constavam os médios Gonçalo Franco, que voltou a ter um teste positivo em 03 de fevereiro e regressou aos treinos 12 dias depois, e David Tavares, na altura emprestado pelo Benfica, depois de já ter estado infetado entre maio e junho de 2020.