Plantel do Moreirense treina pela primeira vez na nova academia

Não está concluída, mas já possui dois relvados naturais.

Os futebolistas do Moreirense cumpriram esta quarta-feira o primeiro treino na nova academia do clube da I Liga, que ainda não está concluída, mas já possui dois relvados naturais à disposição do plantel principal.

O treinador César Peixoto trabalhou com 20 jogadores, ainda sem o médio Ibrahima Camará, chamado à seleção da Guiné-Conacri na semana passada para os dois encontros com o Chade (1-0 e 1-1), de apuramento para a Taça das Nações Africanas.

Todo o plantel do Moreirense já recuperou do surto de covid-19, que suspendeu a atividade do clube entre 3 e 12 novembro e originou 30 casos de infeção, levando ao adiamento da receção ao Paços de Ferreira, da sétima jornada, para 01 de dezembro.

Os defesas Abdu Conté e Pedro Amador, o médio Sori Mané e os avançados Derik Lacerda, Lucas Rodrigues e Yan estão lesionados e falharam o apronto inicial nas novas instalações, que centralizarão os trabalhos das diversas equipas dos "cónegos".

A academia foi apresentada em novembro de 2018, aquando do 80.º aniversário do Moreirense, e sofreu atrasos devido à remoção do solo, mas evitará a habitual divisão dos treinos do plantel sénior pelo próprio estádio ou em campos de concelhos limítrofes.

A primeira etapa de construção da designada Vila Desportiva prevê ainda um campo sintético para a formação, que ficará pronto em breve, antes da inclusão, numa segunda fase, de um terceiro relvado natural, uma residência com 20 quartos e um ginásio.

A obra já custou mais de 3,5 milhões de euros e vai ocupar 150 mil metros quadrados da antiga Quinta da Devesa, situada na freguesia vizinha de Guardizela, a 200 metros do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos.

A Câmara Municipal de Guimarães acordou atribuir um subsídio de 600.000 euros para ajudar a financiar o maior projeto infraestrutural da SAD liderada por Vítor Magalhães, que comprou os terrenos há dois anos e suportará os principais encargos financeiros.

O Moreirense, 11.º colocado da I Liga, com oito pontos e um jogo em atraso, prepara a visita ao Merelinense, no domingo, às 14:30, no Estádio João Soares Vieira, em Merelim São Pedro, no concelho de Braga, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A partida marcará a estreia de César Peixoto no comando técnico dos "cónegos", em substituição de Ricardo Soares, que rescindiu por mútuo acordo em 09 de novembro, quatro dias antes de ser apresentado como novo treinador do Gil Vicente.