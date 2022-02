"Perdemos dois pontos em Arouca", lamenta adjunto de Sá Pinto

Declarações de Rui Mota, treinador adjunto do Moreirense, em reação ao empate, a uma bola (1-1), na visita ao reduto do Arouca, este sábado, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin

Lamento pela falta de vitória: "Perdemos aqui dois pontos. Não fomos a equipa que teve mais bola, mas criámos mais oportunidades. Estamos tristes por não levar três pontos, mas houve contingências. Estávamos muito confortáveis antes da expulsão, saímos com um sabor amargo."

Incapacidade de controlo: "Na primeira parte, embora tivéssemos as melhores oportunidades, marcando numa, não conseguimos contrariar o que queríamos. Não queríamos a equipa tão baixa e não estava a encontrar os momentos certos para parar o jogo do Arouca. Havia volume de posse de bola do Arouca, mas não criavam perigo."

Reação positiva: "Ao intervalo corrigimos, sobretudo nos posicionamentos e a equipa reagiu bem. Passámos a ter três médios e dois avançados e a equipa estava confortável no jogo (...). A expulsão do Fábio [Pacheco] é o momento do jogo, reajustámos e demos uma ótima resposta."