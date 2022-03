Paulinho acredita que vai abrir o champanhe

Paulinho entre jogadores do Arouca

Defesa cumpriu 100 jogos pelo Moreirense e mostrou-se confiante na obtenção da permanência.

"Acredito que no fim vamos chorar todos de alegria, dependemos só de nós". A afirmação é de Paulinho e está refletida numa publicação nas redes sociais alusiva aos 100 jogos com a camisola do Moreirense, marca que atingiu em Paços de Ferreira. "Está a ser uma época difícil, de muita luta. O Moreirense é a equipa que mais vezes representei na minha carreira e não preciso dizer muito mais para saberem o carinho que tenho por este clube", juntou o defesa-direito.

Na primeira passagem por Moreira de Cónegos, consubstanciada em três épocas, Paulinho participou em 74 jogos (13 em 2012/13; 28 em 2013/14 e 33 em 2014/15); esta época soma 26 partidas.

Os cónegos prosseguem a preparação para o dérbi com o V. Guimarães, no dia 3 de abril, às 18h00, mas ainda sem o internacional belga Mirallas, a recuperar de lesão. Steven Vitória e Spori Mané estão nas seleções do Canadá e da Guiné Bissau, respetivamente.