Os elogios de Vasco Seabra: "Estes jogadores são uns verdadeiros campeões"

Vasco Seabra já tirou quatro pontos ao Benfica: três como treinador do Boavista e agora um no Moreirense.

Treinador do Moreirense considera que a sua equipa controlou o jogo no segundo tempo e podia ter chegado à vitória na parte final.

Vasco Seabra, treinador do Moreirense, elogiou a atitude e a forma como teve capacidade de "controlar o jogo" na segunda parte", conseguindo assim pontuar pela primeira vez em casa, para o campeonato, contra o Benfica.

"Tivemos grande personalidade, uma atitude incrível, muita raça e determinação. Ficou também demonstrada a nossa união enquanto equipa. Tivemos a serenidade suficiente para pressionar para não darmos grande chance ao Benfica. Conseguimos corrigir, da primeira para a segunda parte, algum espaço que estávamos a dar no momento da segunda bola, o que nos criou situações de dificuldade extrema, numa delas sai o golo. Fomos equilibrando o jogo, na segunda parte dominámos em termos de controlo do espaço, o Benfica, bem como bola, mas tirando a grande defesa do Pasinato, foi tudo bem controlado por nós e na parte final podia ter caído para o nosso lado pelas três oportunidades que tivemos e pela determinação e união da equipa".

Apesar de duas alterações forçadas (Yan Matheus e Walterson saíram lesionados) sentiu que a vitória estava próximo?

"Sentimos que o Benfica estava a ficar intranquilo e procurámos acrescentar jogadores que nos pudessem dar serenidade na bola no momento da saída e ao mesmo tempo procurámos ter jogadores que pudessem estar frescos no final nos momentos da transição. Não conseguimos a vitória, mas estamos orgulhosos dos nossos jogadores e da atitude que estão a ter. Mais um jogo em que conseguimos pontuar, algo que o Moreirense ainda não tinha conseguido contra o Benfica. O campeonato é muito difícil, é preciso continuar a amealhar pontos".

Equipa já está no ponto desejado?

"Os treinadores nunca ficam satisfeitos com o momento em que estão, querem sempre mais. Amanhã já estaremos a preparar o jogo da próxima sexta-feira [Boavista, no Bessa], temos um percurso para fazer, temos um grupo de jogadores que são uns verdadeiros campeões que se entregam todos os dias com vontade de serem melhores e sabemos que não podemos relaxar e ficar satisfeitos com o que conquistámos. Temos muitos pontos para somar".

Depois de empatar, como treinador do Paços de Ferreira, e de vencer como treinador do Boavista, agora empatou ao comando do Moreirense. Algum segredo para travar o Benfica?

"Acreditámos no trabalho dos jogadores e que somos capazes de ser competitivos e combativos e que com essas armas podemos dificultar o jogo do adversário e sermos letais na frente. Esse é um registo positivo para nós. Ficamos satisfeitos, vamos tentar continuar a fazê-lo em relação aos outros adversários".