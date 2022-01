Oficial: médio brasileiro deixa Gazientep e reforça Moreirense a custo zero

Com passagens anteriores por Figueirense, Paulínia e Fortaleza, Jefferson Junior é o segundo reforço oficializado pelo Moreirense na reabertura do mercado.

O futebolista brasileiro Jefferson Junior assinou até ao final da temporada pelo Moreirense, depois de ter acertado a rescisão contratual com os turcos do Gazientep, informou esta quinta-feira o clube da I Liga.

O médio, de 28 anos, somou 93 jogos, nove golos e quatro assistências durante quatro temporadas e meia ao serviço do nono classificado do campeonato da Turquia, no qual foi orientado na segunda metade de 2020/21 por Ricardo Sá Pinto, atual treinador dos minhotos, mas perdeu influência em 2021/22, ao contabilizar apenas sete partidas.

Com passagens anteriores por Figueirense, Paulínia e Fortaleza, Jefferson Junior é o segundo reforço oficializado pelo Moreirense na reabertura do mercado, numa semana assinalada pela sonante aquisição do avançado internacional belga Kevin Mirallas.

O Moreirense, 15.º colocado, com 16 pontos, dois acima da zona de despromoção direta, prepara a deslocação ao rival minhoto Sporting de Braga, quarto, com 35, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Braga, em encontro da 20.ª jornada do campeonato.