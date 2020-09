Oficial: chega da Alemanha para reforçar o Moreirense

Felipe Pires é reforço do Moreirense

Redação com Lusa

Avançado brasileiro contratado ao Hoffenheim.

O Moreirense chegou a acordo com os alemães do Hoffenheim para a transferência do extremo Felipe Pires, que assinou um contrato de três temporadas, anunciou este sábado o clube da I Liga.

O brasileiro de 25 anos alinhou na última época, por empréstimo, no Palmeiras e no Fortaleza do Brasil, tendo somado um total de 27 jogos e apontado dois golos. Em janeiro transferiu-se, também por empréstimo, para o Rijeka, da Croácia, participando em cinco jogos e apontado um golo.

"Estou muito feliz por assinar com o Moreirense, sou mais um que chega para ajudar esta família. Espero conquistar todos os objetivos junto com os adeptos", afirmou o jogador.

O mais recente reforço do Moreirense já alinhou também no Red Bull Salzburg, Liefering, FSV Frankfurt e Austria Wien.