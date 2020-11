O motivo que levou à saída de Ricardo Soares e o principal candidato à sucessão

A aparente incapacidade de Ricardo Soares para tirar maior rendimento e projetar jogadores terá sido o pecado do ex-técnico, surgindo César Peixoto como principal candidato ao lugar.

Ricardo Soares já não é treinador do Moreirense. O técnico aceitou na segunda-feira as condições propostas pelo clube minhoto para rescindir o vínculo que possuía com os cónegos até ao final da época 2020/21.

O divórcio entre as partes nada tem a ver com os resultados, conforme se afere pelo facto de, em caso de vitória na receção ao Paços de Ferreira, o jogo em atraso devido à covid-19, o clube de Moreira de Cónegos poder ficar isolado no quinto lugar, com 11 pontos, a dois do FC Porto e a quatro de Benfica e Braga.

O desenlace entre o único treinador na sua história que os cónegos pagaram para contratar, então para substituir Vítor Campelos, ficou a dever-se à menor qualidade do futebol exibido face ao investimento efetuado no plantel, num montante a rondar os dois milhões. Assim como, sendo o futebol dos dias de hoje um negócio puro e duro, à menor projeção e rentabilização dos atletas nos quais depositam legítimas esperanças quanto a um interessante retorno financeiro.

Estas questões foram colocadas pela estrutura e discutidas com o técnico Ricardo Soares antes deste ter sido infetado com a covid-19, pelo que, no fundo, o ex-treinador dos minhotos estava já consciente de que a probabilidade de cumprir o contrato era ínfima. Apesar de não ter sido tido nem achado na construção do plantel.

César Peixoto era, na segunda-feira, o treinador melhor colocado para suceder a Ricardo Soares, ainda que a sua contratação careça de confirmação oficial.