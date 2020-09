BANCO DE LUXO >> Os treinadores de bancada têm lugar no futebol e sem adeptos nos estádios O JOGO deu a oportunidade de voltarem a ter voz. Graças à internet, respeitando regras de distância de social recomendadas, BANCO DE LUXO está no ar para todos sabermos o que pensam os adeptos dos clubes que apoiam.

Ao longo dos próximos dias, várias vezes ao dia, "sintonize" O JOGO e oiça os melhores treinadores de bancada dos clubes da I Liga. Haja um banco de luxo para se fazerem ouvir, como sucede com Carlos Ferreira, um dos líderes da claque do Moreirense, que fala de épocas que superaram as expectativas, mas também de uma ou outra fragilidade... Ora espreite.