O comentário de Vasco Seabra ao polémico almoço que envolveu quatro jogadores

Treinador do Moreirense garante que a situação ficou resolvida "internamente" e "com responsabilidade".

O Moreirense resolveu "com responsabilidade" o caso dos quatro futebolistas encontrados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na sexta-feira a almoçar num restaurante em Joane, Vila Nova de Famalicão, violando o dever geral de confinamento.

"O futebol tem sido um exemplo, e vai continuar a ser, do respeito pelas normas da Direção-Geral da Saúde [DGS] e do país. Efetivamente, essa foi uma situação que se passou e que foi resolvida internamente com responsabilidade e todas as exigências que acarretam. Estamos serenos em relação a isso", disse o treinador Vasco Seabra, na conferência de antevisão ao jogo com o Braga, da 16.ª jornada da I Liga.

A GNR que os quatro jogadores, cujas entidades são desconhecidas, foram alvo de contraordenações e multas de 200 euros, tal como o proprietário do estabelecimento, que recebeu ordem de encerramento imediato.

O Moreirense, sétimo colocado, com 18 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 30, na segunda-feira, às 19:45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro da 16.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.