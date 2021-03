"Não temos melhor oportunidade para voltar a vencer que contra o Sporting"

Avançado André Luís está confiante no regresso às vitórias do Moreirense, na segunda-feira, contra o líder da Liga NOS

O Sporting segue isolado na frente da Liga NOS, mas esse estatuto não atemoriza André Luís, avançado do Moreirense. As duas equipas defrontam-se na segunda-feira, na jornada 25 do campeonato, e o atacante está confiante.

"Teremos um grande jogo pela frente contra o líder do campeonato. Sabemos da qualidade da equipa deles e por isso precisamos manter o foco durante toda a partida. Precisamos voltar a vencer na competição e não há uma oportunidade melhor do que fazer isso contra a ótima equipa do Sporting", comentou, em declarações à sua assessoria de Imprensa.

"Usamos essa pausa da data FIFA para evoluir nos treinos e acreditamos que podemos apresentar um bom desempenho na segunda-feira", juntou.