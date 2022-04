"Não sei se me posso considerar herói. Esse jogo foi um exemplo de superação"

Jefferson recorda os dois golos marcados ao Gil Vicente e o regresso do Moreirense às vitórias.

O futebolista Jefferson, protagonista no triunfo sobre o Gil Vicente (2-1), admitiu que o fim de um ciclo de dois meses e sete jogos sem vitórias aportou confiança ao Moreirense na luta pela permanência na Liga Bwin.

"Se dissesse que não [trouxe], estaria a mentir. É aquela confiança com o pé no chão e a consciência de que tivemos uma boa vitória, mas ainda temos muito para fazer. Temos estado a trabalhar esta semana em cima dessa parte emocional, que será um fator muito importante para o próximo jogo", vincou o médio brasileiro, de 28 anos, aos jornalistas, antes de um treino aberto organizado pelo emblema minhoto, em Moreira de Cónegos.

Depois de seis derrotas e um empate, a equipa de Ricardo Sá Pinto venceu em Barcelos com um bis de Jefferson, aos 61 e 75 minutos, apesar de ter ficado com 10 jogadores aos 47, por expulsão de Fábio Pacheco, antes de o gilista Samuel Lino reduzir, aos 88.

"Não sei se me posso considerar um herói. Esse jogo foi um exemplo de superação e acredito que todos foram heróis. É importante marcar golos. Fiquei feliz por ter ajudado a equipa, mas foi uma consequência da minha boa atuação e de ter feito a minha parte em campo", avaliou Jefferson, que se estreou a marcar ao nono jogo pelos vimaranenses.

O Moreirense devolveu o estatuto de lanterna vermelha ao Belenenses uma jornada depois e voltou à 17.º e penúltima posição, com 23 pontos, a três da zona de "salvação" direta, antes da receção ao Tondela, 16.º, com 25, no sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, para a 30.ª ronda.

"É um confronto direto e estamos a encarar como uma final. Aliás, teremos cinco finais, mas gosto de pensar passo a passo, focar no próximo jogo e ver minuciosamente o que tem de ser feito. Se pensarmos a longo prazo, não nos focamos naquilo que está à nossa frente", advertiu o centrocampista, titular nas últimas sete partidas para o campeonato.

Jefferson chegou ao Moreirense em janeiro, depois de ter rescindindo com os turcos do Gazientep, no qual foi orientado por Ricardo Sá Pinto na segunda metade de 2020/21, tendo construído uma "boa parceria", que gostaria de mais vezes repetida na carreira.

"Quando cheguei, falámos por telefone e disse-lhe que tinha vivido no Gazientep um dos melhores momentos da minha carreira. Fiz boas atuações e ficaria feliz se pudéssemos trabalhar juntos novamente. Sinto-me bem e ele dá-me plena confiança. Acredita no meu trabalho e vice-versa e espero que possamos colher bons frutos do trabalho", desejou.

Com passagens anteriores por Figueirense, Paulínia e Fortaleza, o médio apercebeu-se de um futebol "mais pensado, tático e estratégico" em Portugal, ao contrário de um estilo "mais físico" na Turquia, visando a oitava permanência seguida do Moreirense da I Liga.

"Nos últimos anos, o clube teve boas performances. O facto de estar hoje nesta situação não é por falta de qualidade. São detalhes e circunstâncias dos que nos levaram a entrar nesta situação. Ainda assim, dada a qualidade, a estrutura existente e a forma como o Moreirense se foi organizando, acreditamos que iremos sair desta situação", manifestou.

No duelo com o Tondela, os vimaranenses vão abrir gratuitamente as portas da bancada central do seu estádio a todos os adeptos e associados que se façam acompanhar com um adereço identificativo do clube, estando dispensados de levantar qualquer ingresso.

"Nos últimos encontros, mesmo quando não tivemos boas exibições, eles fizeram toda a diferença, ao apoiarem-nos do início ao fim. Julgo que ao fim do meu segundo jogo disse que poucas vezes tinha visto uma reação daquelas a uma derrota", finalizou Jefferson.