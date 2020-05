Moreirense volta ao relvado com jogadores repartidos por dois recintos

Cerca de metade do plantel esteve no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, enquanto os restantes jogadores trabalharam a cerca de cinco quilómetros.

O Moreirense distribuiu esta segunda-feira os 26 jogadores do plantel por dois recintos com o regresso dos treinos ao relvado, após o confinamento ditado pela pandemia de covid-19.

Cerca de metade do plantel treinado por Ricardo Soares esteve no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, enquanto os restantes jogadores trabalharam a cerca de cinco quilómetros de Moreira de Cónegos, no Campo das Oliveiras, em Serzedelo, outra vila do concelho de Guimarães, acrescentou a fonte.

Para se garantir que os treinos decorriam individualmente, em concordância com o que "está protocolado com a Direção-Geral da Saúde (DGS)", alguns grupos de atletas trabalharam entre as 09:00 e as 10:00, outros entre as 10:00 e as 11:00 e outros entre as 11:00 e as 12:00, esclareceu ainda a fonte do Moreirense.

A equipa minhota pensa seguir o mesmo plano de treinos até ao momento em que for possível começar a treinar em grupo, prevendo-se que os testes de rastreio à covid-19 junto da estrutura do futebol sejam realizados por essa altura.

À semelhança de outros emblemas do principal campeonato português, o Moreirense, oitavo classificado, com 30 pontos, regressou hoje ao trabalho no âmbito das medidas de desconfinamento aprovadas pelo Governo, que preveem ainda a realização das 10 jornadas em falta a partir de 30 e 31 de maio, à porta fechada.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 249 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.063 pessoas das 25.524 confirmadas como infetadas, e há 1.712 casos recuperados, de acordo com a DGS.