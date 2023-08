Moreirense vence particular com Nacional

Reforço Rodrigo Macedo foi o autor dos golos

O Moreirense venceu este sábado o Nacional, por 2-0, no último jogo particular da formaçáo de Moreira de Cónegos antes do encontro com o FC Porto a contrar para a 1.ª jornada da I Liga.



Os golos de Rodrigo Macedo, emprestado esta semana pelo Braga, foram apontados um em cada parte.