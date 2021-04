Moreirense tem uma baixa confirmada até ao final da temporada

Brasileiro Derik Lacerda foi operado

O futebolista do Moreirense Derik Lacerda terminará mais cedo a época, já que foi operado ao ombro direito e enfrenta uma paragem superior a dois meses, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

O avançado brasileiro lesionou-se há cerca de três semanas, dias antes da derrota na visita ao terreno do Paços de Ferreira (3-0), da 24.ª jornada, mas teve de ultrapassar algumas burocracias para poder ser submetido na quarta-feira à intervenção cirúrgica.

Derik Lacerda, de 21 anos, tinha atravessado quadro clínico idêntico em setembro de 2020, quando foi operado ao ombro esquerdo e ficou afastado dos relvados quase três meses, tendo cumprido a estreia pelo Moreirense apenas em 28 de novembro, já sob alçada de César Peixoto, na derrota com o líder invicto Sporting (2-1), da oitava ronda.

As primeiras queixas manifestadas pelo dianteiro no ombro direito remontam a 17 de janeiro, quando saiu lesionado ao sexto minuto do triunfo no estádio do Nacional (1-0), da 14.ª jornada, desfalcando as opções do técnico Vasco Seabra por quase três semanas.

Contratado no último defeso à Académica, do segundo escalão, Derik Lacerda nunca se afirmou como titular nem marcou qualquer golo pelo conjunto vimaranense, ao ser utilizado em 13 jogos na I Liga e dois na Taça de Portugal, num total de 419 minutos.

O Moreirense, oitavo colocado, com 31 pontos, visita o Gil Vicente, 10.º, com 28, no domingo, às 15h00, no Estádio Cidade de Barcelos, numa partida da 26.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.