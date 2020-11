Moreirense suspende treinos devido a surto de covid-19 no plantel

Plantel do Moreirense com surto de covid-19

Vários jogadores do plantel do Moreirense testaram positivo à covid-19

Os treinos do plantel principal foram suspensos por decisão do clube, depois de terem sido detetados novos casos de covid-19.

A mais recente bateria de testes detetou vários novos infetados na equipa cónega, acentuando um cenário que já abrangia os guarda-redes Miguel Oliveira, Kewin e Nuno Costa, o defesa Matheus Silva e o médio Galego. O treino desta terça-feira já não se realizou.

​​​​​​​No fim de semana, o avançado Derik Lacerda tornou-se o sexto jogador do Moreirense infetado pelo novo coronavírus, depois de ter estado sob alçada do departamento médico do clube minhoto desde a pré-época, quando foi operado ao ombro esquerdo.​​​​​​​

Igual quadro clínico apresenta o treinador principal Ricardo Soares, ausente na derrota diante do Rio Ave (2-0), no sábado.

Desta forma, o jogo com o Paços de Ferreira, agendado para as 15h30 de sábado e referente à sétima jornada da I Liga, não deverá realizar-se, uma vez que o Moreirense não reúne condições para comparecer no encontro, face ao elevado número de casos positivos de covid-19 no plantel. A decisão final caberá à Liga.

O plano de retoma das competições profissionais encara um caso de infeção por covid-19 como uma lesão e estabelece um número mínimo de sete jogadores, entre os quais um guarda-redes e um capitão, para a realização das partidas.