Moreirense sem pontas de lança para o jogo com o FC Porto

César Peixoto não tem pontas de lança para o jogo com o FC Porto. Vai ter de improvisar

Derik fez uma rotura muscular na coxa direita no final da primeira parte do jogo com o Santa Clara e vai estar ausente dos relvados nas próximas semanas.

O ponta-de-lança era a única opção para o eixo do ataque dos cónegos após a rotura muscular na coxa esquerda que afeta André Luis há cerca de duas semanas e o vai impedir de competir por mais quatro. Tal significa que o Moreirense vai defrontar o FC Porto, no Dragão, no próximo domingo, sem uma referência no ataque.

Inclusive sem Pedro Nuno - fez uma rotura de ligamentos no joelho direito e não joga mais esta época - que foi a solução de recurso encontrada por Ricardo Soares - o anterior treinador -, para colmatar a saída de Fábio Abreu para o Al-Batin, da Arábia Saudita. Um dos alas irá desempenhar as funções.

Os cónegos já andavam à procura de uma alternativa e com Rafael Martins no topo das preferências. Acontece é que, face às lesões, o processo irá ser acelerado de forma a contar com ponta-de-lança para o jogo com o V. Guimarães.