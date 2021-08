Moreirense responde: "Rui Pedro Soares mentiu e fê-lo de forma intencional"

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense

Comunicado emitido este sábado após as palavras do presidente da SAD do Belenenses.

O Moreirense emitiu na manhã deste sábado um comunicado como reação às palavras de Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, após o empate a um golo com a equipa de Moreira de Cónegos.

"No dia de ontem, serviu-se Rui Pedro Soares da conferência de imprensa para vaticinar uma descida de divisão administrativa à Moreirense, SAD, à custa daquilo que disse ser efeito de uma condenação por corrupção desportiva. Rui Pedro Soares fez ainda crer e quis passar a mensagem, que nesta época desportiva a Moreirense, SAD iria 'jogar a feijões', porque no final da época a descida administrativa era certa e prometida. Ora, Rui Pedro Soares mentiu e fê-lo de forma intencional e consciente", pode ler-se.

"A Moreirense SAD foi alvo por parte de Rui Pedro Soares de um ataque vil, mal intencionado e moralmente violento. A Moreirense SAD não foi visada no processo crime a que fez referência, não foi constituída arguida, não foi acusada, não foi pronunciada, não foi julgada, não foi condenada, não lhe foram aplicadas penas ou sanções de qualquer espécie, Mas tão grave ou pior que a mentira que não se coibiu de propalar, Rui Pedro Soares quis destabilizar o grupo de trabalho da Moreirense SAD, condicionar os seus atletas e equipa técnica, de modo a toldar e limitar a sua capacidade de trabalho, e a influenciar negativamente a posição da Moreirense SAD nos dias que faltam para terminar o defeso", continua o comunicado, acrescentando que "quis Rui Pedro Soares dizer aos profissionais da Moreirense SAD que o 'destino da equipa está traçado', diminuindo a sua capacidade de trabalho, contribuindo para que os próximos jogos da Moreirense SAD decorram num ambiente de anormalidade competitiva, naquilo que se entende ser uma quadro de violência moral."

"As declarações de Rui Pedro Soares merecem censura, a vários níveis, pelo que a Moreirense SAD exigirá integral reparação de todos os danos sofridos, junto das instâncias competentes. Só os méritos desportivos condicionarão a classificação final da Moreirense SAD na época 2021/2022 e a participação na época 2022/2023", remata.

O Moreirense foi julgado por quatro crimes de corrupção ativa relativos à época 2011/12 por suborno e tentativas de suborno a jogadores do Santa Clara e da Naval, e é esse o processo a que Rui Pedro Soares se refere. Já esta época, e por causa disso, a FPF impediu o clube de inscrever as equipas de sub-15, sub-17 e sub-19 nas provas que organiza.