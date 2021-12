Moreirense reduziu lotação do estádio

Na sequência das novas orientações da DGS.

O Moreirense, presidido por Vítor Magalhães, reduziu a lotação do estádio a um máximo de cinco mil espectadores, isto na sequência das novas orientações da DGS, que obrigam à apresentação do certificado de vacinação e um teste negativo em eventos com um número de presenças superior.

Tal significa que os adeptos dos cónegos apenas necessitam de apresentar o certificado ou um teste negativo para ter acesso ao recinto.

Na próxima jornada da Liga Bwin o Moreirense recebe o Portimonense.