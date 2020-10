Moreirense perde o goleador: o valor do negócio e despedida nas redes sociais

Fábio Abreu segue para o futebol saudita, onde será treinado por um português.

Fábio Abreu vai jogar no Al-Batin, da Arábia Saudita, nas próximas duas épocas. A transferência ficou ontem consumada e o ponta de lança viaja esta terça-feira para o Médio Oriente para trabalhar às ordens do português José Garrido, o técnico que na última época colocou o Al-Batin na elite do futebol saudita.

Após um impasse gerado por divergências financeiras, o clube saudita elevou a proposta inicial de dois milhões e 200 mil euros para dois milhões e meio de euros, o mínimo exigido pela SAD do Moreirense para deixar sair o seu goleador. Valor acatado, o negócio tornou-se irrecusável, concretizando-se num ápice. E por um montante que ultrapassa os cerca de dois milhões de euros investidos na aquisição de passes (ou parte de passes desportivos) de vários dos jogadores contratados no último defeso. O avançado abandonou entretanto o estágio que a seleção de Angola está a realizar no Luso, para se deslocar ontem a Moreira de Cónegos para tratar de algumas questões burocráticas, nomeadamente a rescisão do contrato ainda vigente por mais dois anos, e aproveitou a ocasião para se despedir do técnico Ricardo Soares e dos seus companheiros. Fábio Abreu encerra assim um longo capítulo da sua carreira em Portugal, iniciada ao serviço dos juniores do Marítimo, na sequência de uma experiência em Inglaterra.

Nas redes sociais, deixou uma mensagem de despedida. "Sou muito grato à Direção do Moreirense, à equipa técnica, a todos os colegas, staff e adeptos do clube por tudo o que me proporcionaram no tempo em que aqui estive. Aqui, eu e a minha família fomos muito felizes. Levo no coração a simpatia e carinho que me foi dado", escreveu o jogador no Instagram.

Ricardo Soares, que estava a contar com o seu goleador para o jogo com o Belenenses, voltou a ficar sem uma referência para o eixo do ataque, em virtude das lesões que afetam os reforços André Luiz e Derik, sendo que o primeiro poderá já estar apto para o Marítimo, na jornada seguinte, enquanto o segundo tem ainda cerca de mês e meio até recuperar. Pedro Nuno poderá ser a alternativa como falso ponta de lança, função que desempenhou com Ivo Vieira e que foi ensaiada nos particulares com Leixões e Braga B.