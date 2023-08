Moreirense multado pelo CD devido a tarjas de apoio a Conceição

Tarjas exibidas pelos adeptos do FC Porto

Em causa a "entrada e permanência de objetos não autorizados" no recinto.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta sexta-feira que puniu o Moreirense com uma multa de 1.403 euros por ter permitido a "entrada e permanência de objetos não autorizados" no estádio na receção ao FC Porto (1-2) jogo da ronda inaugural do campeonato.

Segundo informa o mapa de castigos, os adeptos azuis e brancos exibiram, no início do encontro, duas tarjas em defesa de Sérgio Conceição, que não se sentou no banco por estar castigado. "Defender o nosso clube não é crime" e "Sérgio, és um de nós! 95/SD", podia ler-se.

O Conselho de Disciplina menciona ainda o uso de petardos, potes de fumo e flash lights utilizados pelos adeptos portistas, além de bandeiras que não estavam permitidas.