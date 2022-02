Moreirense goleado em Famalicão: "Se voltar a acontecer, provavelmente não continuarei"

Sá PInto, treinador do Moreirense

Treinador do Moreirense assumiu as culpas da derrota com o Famalicão (5-0), mas pediu concentração máxima numa Liga "competitiva"

Sobre o jogo: "Viemos cá para ganhar. Entramos bem no jogo, tudo correu mal e por culpa própria, o primeiro responsável sou eu, pela derrota. [Bola na barra] podia ter-nos dado ânimo e colocado a vencer. É importante entrarmos bem no jogo, mas não é só ser pressionante, é estar concentrado em todos os momentos. Sabíamos que o Famalicão tem qualidade para estar numa posição mais acima e que iam ter uma atitude agressiva e pressionante. Não fomos compactos."

Adormecer: "O Famalicão foi eficaz e se adormecemos um bocadinho, estas coisas acontecem. Agora, que seja um dia, não se pode repetir. Peço desculpa aos adeptos pelo resultado. Os jogadores não perceberam que se não estivéssemos ao mesmo nível que temos estado, isto pode acontecer e pode acontecer mais que uma vez. Temos que perceber a Liga é muito competitiva e não nos podemos permitir relaxar e desconcentrar."

Adeptos: "A reação dos adeptos foi espetacular. Foram excecionais e não mereciam isto da nossa parte. Se voltar a acontecer uma coisa destas, provavelmente não continuarei."