Experiente central tem um longo percurso no futebol português.

O Moreirense oficializou na tarde deste sábado a contratação de Marcelo, confirmando a notícia avançada por O JOGO online horas antes. O experiente central brasileiro assinou um contrato válido por uma temporada.

"Com este reforço, a defesa do Moreirense vê-se reforçada com um atleta experiente e com provas dadas no principal escalão do futebol português", escreveu o emblema de Moreira de Cónegos no site oficial.

Marcelo, 33 anos, contabiliza 195 jogos na I Liga, tendo representado Sporting, Paços de Ferreira, Rio Ave e conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Chega a Moreira de Cónegos proveniente do Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, clube que representou por 25 ocasiões na última temporada. Formado no Vasco, conta ainda com passagens pelo Chicago Fire, o Al Tai, Ribeirão, Leixões e Rio Preto.