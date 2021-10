Moreirense aprova por unanimidade contas negativas do clube e da SAD em 2020/21

Cerca de meia centena de associados deliberaram em assembleia-geral este sábado

Os sócios do Moreirense, da Liga Bwin, aprovaram este sábado por unanimidade as contas de clube e SAD relativas à época 2020/21, em que a sociedade gestora do futebol profissional teve prejuízos de 2,3 milhões de euros.

No auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, cerca de meia centena de associados deliberaram em assembleia-geral sobre um incomum resultado negativo da SAD, condicionado pela pandemia de covid-19, que, entre outros fatores, inviabilizou a obtenção de receitas de bilheteira durante a época.

O Moreirense não divulgou mais detalhes sobre essas contas da SAD, agravadas pelo investimento no fortalecimento do plantel e na construção da nova academia, que ainda não está concluída, bem como pela falta de encaixe dos quase 2,5 milhões de euros acordados com os sauditas do Al-Batin aquando da saída do angolano Fábio Abreu.

Outros assuntos de interesse do Moreirense marcaram a sessão magna do 15.º colocado da I Liga, com sete pontos, cujas contas do clube também registaram perdas de pouco mais de um milhão de euros, mas sem contemplar dívidas às instituições do Estado.