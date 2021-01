Moreirense anuncia reforço para o ataque e até está na história do clube

Rafael Martins assegurado até final da temporada.

O avançado brasileiro Rafael Martins assinou pelo Moreirense até ao final da temporada, anunciaram os minhotos, que acolhem o regresso do melhor marcador de sempre do clube na I Liga.

Rafael Martins, de 31 anos, representou o Moreirense em 2015/16 por empréstimo dos espanhóis do Levante e tornou-se o artilheiro máximo da história dos minhotos, ao concretizar 20 golos em 31 jogos, 16 dos quais na elite do futebol nacional.

O avançado natural de Santos alinhou ainda por Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, tendo rumado há três anos aos chineses do Hangzhou Greentown, do qual saiu para representar o Zhejiang Greentown nas últimas duas épocas.

Formado entre Internacional e Grémio, Rafael Martins alinhou ainda por Grêmio Barueri, ABC, Osasco Audax e Zaragoza B e torna-se o segundo reforço oficializado pelo Moreirense no mercado de inverno, depois do médio David Simão (ex-AEK Atenas).

O Moreirense, 11.º colocado, com 13 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 19 e um jogo em atraso, no sábado, às 17:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro da 13.ª jornada da I Liga.

Os minhotos regressaram esta terça-feira aos treinos sob orientação do adjunto Leandro Mendes, que esteve presente na derrota frente ao campeão nacional FC Porto (3-0), no domingo, um dia depois da saída por iniciativa própria do treinador principal César Peixoto.