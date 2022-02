"Mirallas? Foi pena ter parado. Comigo fez uma data de golos e assistências"

Sá Pinto, treinador do Moreirense

Declarações de Sá Pinto sobre o internacional belga após o jogo com o Belenenses.

Kevin Mirallas, reforço de inverno do Moreirense, foi suplente utilizado na goleada por 4-1 ao Belenenses e mereceu umas palavras do treinador Sá Pinto após o jogo.

"Os colegas têm outro ritmo, mas, apesar de ter 34 anos, fez uma data de golos e assistências comigo no Gaziantep na época passada. Foi pena ter parado, pois quis ficar perto da família e esperou por um projeto melhor que acabou por não surgir. Esteve a treinar, mas precisa de jogar e ter ritmo para nos poder ajudar ainda mais", afirmou o técnico sobre o internacional belga de 34 anos.

"Ele percebeu o contexto para onde veio. Naturalmente, quer e veio para jogar, tal como todos os outros. Azia vai haver sempre. Se não houver, também não quero esses jogadores na minha equipa. Podem estar com azia, mas que continuem a trabalhar da mesma forma e deem dores de cabeça ao treinador. Isso é que faz parte do futebol. Cabe-me gerir bem essa situação. Nunca será a ideal, mas é um jogador experiente, que percebe o momento em que está e a importância que pode ter na equipa. Quer o Kevin Mirallas, quer o Jefferson, sabem que ainda não estão ao nível da equipa e têm um percurso. Vamos com calma e semana a semana percebendo como nos podem ajudar", rematou.