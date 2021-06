Matheus Bueno já não será reforço do Moreirense

Este retrocesso deve-se, segundo a imprensa brasileira, ao receio de incumprimento dos compromissos financeiros

O brasileiro Matheus Bueno, de 22 anos, já não vai ser reforço do Moreirense. O clube minhoto já tinha acordado com o Coritiba, do Brasil, as condições para a transferência do médio, assim como os termos de um contrato válido por três anos com o jogador, mas recuou na decisão.

Segundo a Imprensa brasileira, este retrocesso deveu-se ao receio de incumprimento dos compromissos financeiros que o Moreirense se preparava para assumir. O Moreirense continua, por isso, à procura de dois médios, além de pelo menos um lateral direito e um central, sendo que uma destas soluções poderá ter procedência no FC Porto, se entretanto se confirmar a transferência de Moreira de Cónegos para o Dragão do médio Filipe Soares ou do atacante Malik, ou mesmo dos dois, conforme parecem ser as expectativas.