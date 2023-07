Marco Couto continua no Moreirense e é marca de sucesso

Taborda e Leandro Mendes também continuam e completam a equipa técnica.

Marco Couto vai continuar mais uma época como diretor desportivo do Moreirense. Com dois títulos de campeão da II Liga e quatro permanências no principal escalão, sem registar qualquer descida, o dirigente que só apresenta sucessos na atividade profissional vai permanecer mais uma temporada em Moreira de Cónegos.

Mas o sucesso de Marco Couto não é exclusivo no Moreirense, pois também não registou fracassos noutros clubes como o Trofense, Leiria ou Torreense. Natural da Trofa, passou por alguns clubes na formação e afirmou-se na I Liga ao serviço do V. Guimarães, onde permaneceu temporadas. Seguiu-se uma aventura no Al Ahli, do Catar, e o regresso a Portugal pouco depois, e, fruto das capacidades e qualidades evidenciadas enquanto atleta no Olhanense, iniciou a carreira de diretor desportivo.

Passou pelo Trofense e quando estava prestes a prosseguir a carreira no Ribeirão, foi arrebatado pelo Moreirense, que havia acabado de descer de divisão. E o regresso do Moreirense à I Liga foi o seu primeiro sucesso na elite do futebol português, em 2013/14, com o título de campeão da II Liga.

Mas as novidades em relação às permanências não se ficam por aqui, uma vez que, além da do treinador de guarda-redes Pedro Taborda, há também a registar a continuidade de Leandro Mendes, o outro treinador da casa, que completa a equipa técnica liderada pelo treinador Rui Borges.

Entretanto, o médio Alanzinho, ex-Palmeiras, Brasil, que tal como O JOGO referiu vai ficar três anos em Moreira de Cónegos, chega hoje ao Minho para integrar os trabalhos a partir de amanhã. Nas próximas horas vão ser apresentados mais um lateral direito e um central.