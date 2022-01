Manguito e "pirete" de Rosic para adepto do Vizela afasta-o do Moreirense-Benfica

O defesa falha o jogo com o Benfica

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, revelado esta terça-feira, refere castigo ao jogador a Rosic. O defesa-central do Moreirense foi suspenso por um jogo devido a um incidente no final da primeira parte do jogo em Vizela, da 16ª jornada da Liga Bwin. O defesa falha o jogo com o Benfica, portanto.

"No final do jogo, o sr. Comandante da Força de Segurança destacada para o jogo, informou que no final da primeira parte, no momento em que se dirigia para o balneário, o jogador suplente do Moreirense, com o nº3, Rosic, teve uma atitude incorreta, ao fazer um manguito na direção dos adeptos do Vizela, instalados na bancada poente - setor central" e "o gesto executado consistiu na elevação do dedo médio com retração dos restantes, gesto comummente apelidado de 'pirete', dirigido aos adeptos do Vizela por trás do banco visitante. Este gesto executado pelo jogador Rosic foi também visualizado em flagrante por um elemento da força policial, da GNR de Vizela", refere o comunicado.