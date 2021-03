Declarações de Vasco Seabra, após o empate do Moreirense frente ao Belenenses, por 2-2.

Jogo: "Penso que fizemos uma bela primeira parte. Tivemos o lance do canto sofrido, em que temos de ser mais fortes. De qualquer forma, conseguimos controlar as saídas do Belenenses SAD, pressionar e ter critério com bola. Penetrámos numa defesa à qual é difícil fazer golos. Marcámos por duas vezes e tivemos condições para nos aproximarmos sempre do último terço. Na segunda parte, toda a nossa vontade de ganhar trouxe-nos um pouco mais para querer agarrar o resultado."

O que faltou: "Isso retirou-nos capacidade para ter bola, apesar de estarmos com entrega, atitude e vontade de correr, sermos agressivos e pressionantes. Faltou-nos critério para conseguirmos sermos mais ferozes no último terço e isso fez-nos voltar para trás."

Vencer: "Mais do que vencer em casa, o importante é vencer. Temos conquistado pontos. Infelizmente, no último jogo perdemos. Queríamos muito virar já com os três pontos em casa para retirar essa carga. Sentimos que a equipa produziu para o que pretendíamos."

Primeira parte: "A primeira parte é a imagem clara daquilo que queremos fazer. Há que dar continuidade por mais tempo e fazer durá-la 90 minutos em termos de controlo emocional. Queremos vencer em casa mais vezes para que os resultados obtidos fora valham ainda mais."

Erros: "Vamos corrigindo todas as situações que acontecem. Sinto que nunca é por falta de atitude e entrega por parte dos jogadores. A verdade é que são momentos em que temos de estar ligados e concentrados, mas a equipa dá sempre tudo e quer sempre mais."

Momentos menos bons: "Todos aqueles momentos em que não conseguimos ser tão fortes e capazes ao longo do nosso processo têm exigido correção da nossa parte, no sentido de que possamos cometer menos erros e estar naturalmente mais fortes e consistentes".