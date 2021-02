Luiz Henrique deixa Oliveirense e ruma ao Brasil por empréstimo do Moreirense

Luiz Henrique ingressou no Moreirense em julho de 2019, mas nunca se conseguiu impor na formação minhota.

O futebolista Luiz Henrique foi emprestado pelo Moreirense, da I Liga, ao Náutico até ao final do ano, após ter estado cedido à Oliveirense, da II Liga, anunciou hoje o clube do segundo escalão brasileiro.

"Luiz Henrique, formado nas camadas jovens do Náutico, está de volta ao "timbu"", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial do emblema de Recife na Internet.

O médio, de 23 anos, ingressou no Moreirense em julho de 2019, mas nunca se conseguiu impor na formação minhota, ao somar apenas quatro aparições na última temporada para rumar à Oliveirense em outubro de 2020 e alinhar por mais 10 ocasiões.

O Moreirense, sétimo colocado, com 25 pontos, recebe o Belenenses SAD, 10.º, com 21, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no encontro de encerramento da 21.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Bento, da associação de Santarém.