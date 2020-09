Luís Machado troca o Moreirense pelo futebol indiano

Avançado de 27 anos ruma ao NorthEast United.

O avançado Luís Machado terminou esta quarta-feira a ligação ao Moreirense e assinou por duas temporadas com os indianos do NorthEast United, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

O extremo, de 27 anos, apontou um golo em 24 jogos pela formação de Moreira de Cónegos, à qual chegou há um ano, e prepara-se para abraçar a primeira experiência no estrangeiro, após passagens por Paredes, Freamunde, Tondela e Feirense.

Seduzido pelas condições financeiras do futebol indiano, o futebolista natural de Lamego acordou a rescisão do vínculo contratual que detinha por mais dois anos com o Moreirense, que ficou na posse de 30 por cento dos direitos económicos do jogador.

Luís Machado é a 21.ª saída oficializada pelos "cónegos", além de nomes como o guarda-redes Pedro Trigueira, os defesas Iago Santos, João Aurélio e Rafik Halliche, o médio Nuno Santos e os avançados Bilel, David Texeira, Gabrielzinho, Luther Singh e Nenê.

O Moreirense estreia-se na temporada 2020/21 com a receção ao recém-promovido Farense, no domingo, às 18:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro relativo à jornada inaugural da I Liga.