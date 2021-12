Lito Vidigal: "Temos de olhar para nós e perceber a equipa do Boavista"

Declarações do treinador do Moreirense na antevisão ao jogo do Bessa.

O treinador Lito Vidigal frisou este sábado que o Moreirense tem de "perceber a equipa do Boavista", mas ser principalmente "fiel" a si próprio para pontuar no domingo, em partida da 15.ª jornada da Liga Bwin.

Penúltima da tabela classificativa, com nove pontos, a equipa de Moreira de Cónegos desloca-se ao Estádio do Bessa após a derrota caseira com o Portimonense (1-0), na estreia do técnico angolano ao leme, e ambiciona ser "fiel" ao que tem trabalhado para voltar aos pontos.

"Temos de olhar para nós e perceber a equipa do Boavista, mas de, acima de tudo, sermos nós próprios. Temos de ter em mente os pontos de que necessitamos. Temos de começar a pontuar. Só temos em mente a vitória", disse, na antevisão ao encontro, marcado para as 17:00.

Lito Vidigal lembrou que os vimaranenses realizaram "um jogo bom" na ronda anterior, mas sem a "felicidade" de somarem pontos, e disse querer ver a equipa "aliar as coisas boas" que já mostrou aos pontos, num duelo que espera "intenso", frente a um oponente que tem a vantagem de jogar perante os seus adeptos.

"Espero um jogo intenso, agressivo, como é apanágio das equipas do Boavista. Trabalhei naquela casa. Tivemos um ano fantástico. Quando começámos a trabalhar juntos, estávamos em último e acabámos por fazer uma época fantástica [2018/19, oitavo lugar]. Os adeptos são muito importantes na casa do Boavista. Estão presentes e apoiam", salientou.

Sem qualquer meta pontual definida até ao final da primeira volta, uma vez que o Moreirense está preparado para "pensar jogo a jogo", Lito Vidigal frisou que a sua prioridade mais imediata é a de "cimentar ideias" entre os jogadores para tornar a equipa "mais proativa".

Com o central Rosic de regresso às opções, o treinador de 52 anos recusou esclarecer se vai apresentar no Bessa um sistema tático com quatro ou cinco defesas, tendo-se limitado a dizer que almeja pontos, "independentemente de jogar este ou aquele jogador".

O Moreirense, 17.º classificado, com nove pontos, defronta o Boavista, 14.º, com 12, em jogo agendado para as 17:00 de domingo, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem do francês Jéremie Pignard.