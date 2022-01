Lito Vidigal de saída do Moreirense após cinco jogos no comando técnico

O treino desta quarta-feira já não foi orientado pelo treinador.

Lito Vidigal está de saída do Moreirense, tendo já acertado os termos para a rescisão com o emblema cónego, sabe O JOGO.

O treino desta quarta-feira já não foi orientado pelo técnico, ficando assim a cargo do seu adjunto, Francisco Castro. Leandro Mendes, Carlos Marques (adjuntos) e Paulo Santos (treinador de guarda-redes) também continuam em funções.

Lito Vidigal foi oficializado como treinador do Moreirense a 4 de dezembro e deixa agora o emblema cónego após cinco jogos: quatro derrotas e uma vitória.

O clube de Moreira de Cónegos, que iniciou a época com João Henriques, está no 16.º lugar do campeonato, com 12 pontos totalizados.