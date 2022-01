Declarações do treinador Lito Vidigal após o Tondela-Moreirense (2-1), jogo em atraso da 13ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Fizemos um jogo muito bom. Estivemos sempre por cima do jogo, controlámos, tivemos mais oportunidades e fomos superiores, mas depois sofremos dois golos da forma que foi...

A análise: "Sete minutos para ver se é penálti ou não parece-me exagerado. Os penáltis não têm linhas... É uma pena, porque os jogadores trabalharam muito, com as dificuldades que têm passado. Fizemos um jogo seguro, com muita qualidade, mas foi pena não termos conseguido a vitória, porque merecíamos."

Parabéns: "Dei os parabéns aos meus jogadores pelo que jogaram e trabalharam e porque criaram situações mais do que suficientes para termos outro resultado. Assumimos o jogo desde o início, nunca o entregámos ao adversário, daí termos criado tantas oportunidades."

Críticas: "A diferença é que os lances duvidosos foram sempre a favor do adversário. Assim é mais difícil. Agora, a atitude, o querer, a vontade e a qualidade, isso apresentámos e isso dá-nos garantia de vencer já o próximo jogar. Temos de continuar a trabalhar e a acreditar, até porque é extremamente injusto perder esta forma. Nem foi o adversário que nos ganhou, foram algumas decisões contra nós"