Lito Vidigal após Moreirense.-Estoril: "O mais importante para nós era quebrarmos esse ciclo"

Declarações de Lito Vidigal, treinador do Moreirense, após a vitória na receção ao Estoril (1-0), esta terça-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.

Análise da vitória: "Quebrámos um ciclo, foi importante para nós. É a segunda vitória que temos na Liga Bwin. Temos tido dificuldades também porque nesta fase com tantas competições, não temos muito tempo para trabalhar. Para quem está a chegar, está cá há 20 dias, torna-se complicado. E vai acontecer esta semana outra vez, temos o jogo já importante em Tondela. Mas o mais importante para nós era quebrar esse ciclo. Com trabalho e disciplina conseguem-se atingir metas. Foi um jogo bem disputado, contra uma equipa que está consolidada, que tem qualidades individuais, bem organizadas, que tem vindo a fazer uma campanha muito boa. Isso reforça ainda mais a nossa vitória."

Vitória justa: "Entendemos bem o adversário. Foi pena que em duas ou três situações não termos conseguido fazer o segundo golo, que seria um golo que nos daria descanso, mas nesta fase é normal. Foi uma vitória merecida desses jogadores.

Reencontro com as vitórias: "As vitórias dão-nos tudo: o tempo para trabalhar, a confiança para os jogadores, para os adeptos, para toda a gente e isso permite-nos trabalhar com tranquilidade. Só com o tempo é que nós depois podemos olhar para a equipa e ver as carências que nós temos, onde temos mais fragilidades e trabalhar e trabalhar e crescer e crescer. Sinto que a equipa tem para onde crescer ainda em muitos aspetos ainda. Uma equipa como a nossa tem que ter uma capacidade de sofrimento muito grande."