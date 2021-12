Lito Vidigal: "Andamos sempre a falar mal dos nossos árbitros e depois..."

Declarações de Lito Vidigal, treinador do Moreirense, após a derrota na visita ao Boavista (1-0), este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Como analisa o jogo: "Analiso este jogo face ao último [derrota 1-0 ante o Portimonense]. Uma semana depois, sinto um crescimento muito grande. A equipa está mais próxima do que pretendo e os jogadores vão-se identificando mais com as ideias."

Lamentação: "Foi uma pena não termos conseguido um resultado positivo, porque a exibição foi muito positiva. Jogámos com qualidade e, acima de tudo, tivemos um querer muito grande. Em momentos como estes, é essa vontade e essa garra que nos faz superar os obstáculos. Acho que não entrámos bem no jogo, que foi muito dividido. Dizemos que não entrámos bem, porque a segunda parte é que demonstra isso mesmo. Acho que o jogo foi muito equilibrado na primeira parte. O Boavista marca num lance de falta que toda a gente viu."

Arbitragem: "Depois, da forma como o jogo decorreu, cinco minutos de compensação foi muito pouco. Ainda por cima, o encontro terminou antes desse período. Às vezes, andamos sempre a falar mal dos nossos árbitros e depois, quando temos a possibilidade de avaliar árbitros estrangeiros, é que começamos a valorizar aquilo que temos. O que é nosso é bom. Voltando ao jogo, foi uma pena, depois da segunda parte fantástica que fizemos. Com as alterações ao intervalo e durante o jogo, a equipa foi crescendo e tomando conta do jogo. Acabámos com o Boavista encostado às cordas. Foi uma pena não termos concretizado golos, porque isso valorizava o trabalho que estes jogadores têm vindo a fazer."

Evolução: "Já se aproximaram mais daquilo que pretendo para o Moreirense. Estamos numa fase difícil e é normal que os jogadores sintam mais um pouco essa pressão, mas o que lhes vou dizer é que é uma pressão positiva e que nos alimenta. Quando superarmos esta fase, tenho a certeza de que teremos resultados positivos que prolongarão no tempo. A atitude e a exibição que tivemos dá-me garantias de que vamos sair desta posição. É a mensagem que passo. Vamos ter um campeonato duro, mas alcançaremos os objetivos."