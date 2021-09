Leixões vence particular com Moreirense de forma clara

Redação com Lusa

Triunfo da formação de Matosinhos por três golos sem resposta.

O Leixões, da Liga Sabseg, venceu o Moreirense, da Liga Bwin, por 3-0, em jogo de preparação realizado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Fabinho, o luso-suíço João Oliveira e o brasileiro Nildo Petrolina anotaram os golos da equipa de José Mota, que tinha batido há dois dias a Sanjoanense (3-1), da Liga 3, em outro encontro particular, compensando a pausa para os jogos das seleções nacionais.

Já o conjunto de João Henriques, 16.º e antepenúltimo da I Liga, com dois pontos em quatro rondas, empatara durante a semana com o Sporting de Braga B (1-1), também do terceiro escalão, antes de receber o Famalicão, em 12 de setembro, na quinta jornada.

No mesmo dia, os matosinhenses, que seguem na quinta posição do escalão secundário, com os mesmos sete pontos de Sporting da Covilhã e Nacional, vão medir forças em casa frente ao Varzim, igualmente para a quinta jornada da prova.