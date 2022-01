Kevin Mirallas, internacional belga, já veste a camisola do Moreirense

Mirallas com a camisola do Moreirense

Extremo ingressa no futebol português e volta a trabalhar com Sá Pinto.

Kevin Mirallas já foi oficializado como reforço do Moreirense. O internacional belga de 34 anos, que foi orientado por Ricardo Sá Pinto na época passada no Gaziantep, da Liga turca, estava sem clube e ingressa agora no futebol português, tal como O JOGO online tinha antecipado.

Com 60 jogos e 10 golos pela seleção belga, o extremo conta com passagens por clubes como Lille, Olympiacos, Everton, Fiorentina e Royal Antuérpia, que representou antes de rumar à Turquia onde, em 2020/21, fez 31 jogos, sete golos e cinco assistências, no Gaziantep, sob a orientação de Sá Pinto, que teve papel preponderante nesta transferência.

Tal como O JOGO já adiantou, Jefferson deve apresentar-se nas próximas horas em Moreira de Cónegos para se tornar reforço do Moreirense. O médio brasileiro, de 28 anos, também foi treinado por Sá Pinto na Turquia e anteriormente passou pelo Figueirense, Paulínia FC e Fortaleza, no Brasil.

De saída está o médio Filipe Soares, que já está em Salónica. O médio viajou esta manhã para a Grécia, para fazer exames médicos e assinar um contrato válido por quatro épocas e meia pelo PAOK, da I Liga da Grécia, uma transferência que vai render 2,8 milhões de euros ao clube minhoto.