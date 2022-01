Kevin Mirallas cumpriu o primeiro treino no Moreirense

Extremo belga integrou a sessão da manhã desta terça-feira.

Kevin Mirallas já integrou os trabalhos do Moreirense esta terça-feira, um dia depois de ter sido oficializado como reforço, com contrato válido até final da temporada.

O ala direito, que também pode atuar sobre o lado contrário, estava sem clube desde que deixou o Gaziantep, da Turquia, no final da época passada, após uma temporada em que foi utilizado em 31 jogos, fez sete golos e cinco assistências. Com 60 internacionalizações e 10 golos marcados na seleção da Bélgica, e com presença no Mundial do Brasil, o atacante iniciou a formação no Standard de Liège, clube da sua cidade natal, e concluiu-a no Lille, de França, onde fez a transição para sénior. Posteriormente, passou por Saint-Étienne, Olympiacos (Grécia), Everton (Inglaterra), Fiorentina (Itália) e Antuérpia (Bélgica) antes da aventura em Gaziantep.

Mas, este não é o único reforço dos cónegos com procedência no clube turco, uma vez que de lá também já chegou o médio brasileiro Jefferson, de 28 anos, que já fez os exames médicos e a contratação será oficializada a qualquer momento. Sá Pinto, que foi treinador da dupla na época passada, no Gaziantep, moveu as influências para poder contar com ambos, que chegam a custo zero. Apesar da contratação de Jefferson, o Moreirense contínua à procura de mais um médio (oito/dez).