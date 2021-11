João Henriques vinca a prestação em Guimarães: "Só podemos estar frustradíssimos"

Declarações do treinador do Moreirense em reação à derrota, por 1-2, no dérbi com o V. Guimarães, relativo à 11.ª jornada da Liga Bwin, realizado no Estádio D. Afonso Henriques

Sabor amargo pela derrota: "Quem faz o jogo que nós fizemos, com as oportunidades que tivemos, só podemos estar frustradíssimos. [Sentimos] Um amargo de boca por não termos levado nada deste jogo. Não tirámos pontos de uma grande exibição. Nem sempre a melhor equipa vence. Dou os parabéns aos meus jogadores, fizeram um trabalho excecional. Merecem um enorme aplauso de toda a gente. Quem joga assim não merece os pontos que nós temos."

Confiança no sucesso: "Temos de continuar a olhar para a frente, a trabalhar da forma como temos trabalhado e, naturalmente, as vitórias vão surgir. Esta equipa vai para o lugar que merece, na primeira metade da tabela classificativa. Estas adversidades, que temos estado a tentar contrariar, têm dado mais ânimo à equipa. Só temos oito pontos, mas há muito campeonato pela frente para conquistar os pontos que o Moreirense merece."

Regresso a Guimarães: "Todos os jogadores [do V. Guimarães] cumprimentaram-me. Mesmo trabalhando aqui pouco tempo, foi gratificante para ambas as partes. Só tive pena de não ter trabalhado aqui com o estádio como estava hoje. Agradeço também aos adeptos do Moreirense que vieram aqui apoiar."