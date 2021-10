João Henriques: "Sporting teve oportunidades, mas não temos culpa que falhem a baliza"

Declarações de João Henriques, treinador do Moreirense, após a derrota frente ao Sporting, 0-1, no Estádio de Alvalade, em jogo da nona jornada da Liga Bwin.

Frustração: "Tenho o balneário com uma tremenda frustração, sentimos que hoje aquilo que fizemos aqui podia ter dado para mais do que levamos, que é nada. orgulho tremendo de trabalhar com este grupo. Olhar para os acontecimentos da partida e pensar que o Kevin não fez grande defesas, não me lembro. Oportunidades sim, mas não temos culpa que falhem a baliza, como nós também tivemos remates e não acertámos na baliza. O Sporting tem mais oportunidades, mais posse de bola, isso tudo, mas conseguimos fazer com que o jogo ficasse estendido, tivesse perigo nas duas balizas e discutido até ao apito final. A frustração que está ali dentro é porque eles sentem, como eu também senti, que podíamos levar mais do que levamos."

Elogios aos jogadores: "Na primeira parte estivemos bem, entrámos bem no jogo para criar oportunidades. Na segunda parte o Sporting tentou controlar e as poucas vezes que transitámos, transitámos com qualidade. Podíamos ter feito mais. Faltou o último passe, o último detalhe para conseguirmos concretizar. Com a equipa subida, pressionante, com capacidade para discutir os duelos com o Sporting. Não estamos a falar de uma equipa qualquer. Campeã nacional, acabou de vir da Champions com uma vitória por 4-1. Fizemos um jogo tremendo, merecíamos mais. Esta equipa merecia mais do que sete pontos, merecia outra classificação. A equipa está muito confiante que consegue disputar qualquer jogo."