João Henriques frustrado com o empate: "Fomos esmagadoramente superiores"

Treinador do Moreirense pediu maior pragmatismo na conclusão das jogadas

João Henriques, treinador do Moreirense, considera que a equipa fez por merecer mais do que um empate (1-1) na visita ao Belenenses.

Empate de sabor amargo: "Obviamente que hoje perdemos dois pontos. O adversário fez um remate enquadrado e fez um golo. Depois é só olhar para o resto da estatística e fomos esmagadoramente superiores: 11 contra 11 e 11 contra 10. Tirando o período em que nós permitimos ao adversário defender a grande penalidade, daí até quase ao intervalo houve um jogo mais estranho, onde permitimos ao Belenenses estar ligeiramente por cima."

Andar atrás do resultado: "Temos de ser mais eficazes e competentes na hora da finalização, ser mais pragmáticos em impedir o adversário, que quando faz um remate à baliza faz um golo. Andamos nessa luta a tentar evitar andar atrás dos resultados. Por aquilo que fizemos aqui merecíamos muito mais, mas o futebol tem tanto de beleza como é ingrato."

Finalização fez a diferença: "Uma equipa com um remate pode não perder um jogo e uma equipa com 16 remates sai daqui com um empate. Não estamos satisfeitos. Estamos muito satisfeitos novamente com a prestação da equipa, com a entrada dos jogadores que vieram do banco, agora, os resultados é que contam. Voltamos a dizer que merecíamos mais deste jogo do que o aquilo que levamos para casa."

Demasiados golos sofridos: "Olhamos para este jogo e sentimos duas coisas: sentimento de injustiça pelo que fizemos e não podemos continuar a sofrer primeiro e ir atrás do resultado. É o quarto jogo. Temos de ser pragmáticos na finalização. Fizemos seis golos em quatro jogos, mas sofremos oito, independentemente dos adversários que encontramos pelo caminho. Não é de todo interesse sofrer golos em todos os jogos."