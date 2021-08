João Henriques e o Moreirense-Braga: "Quem vai com muita sede ao pote…"

Declarações do treinador João Henriques após a derrota do Moreirense (2-3), em Moreira de Cónegos, frente ao Braga, a contar para a 3.ª jornada da Liga Bwin.

Sabor amargo: "É um daqueles dias difíceis de digerir. É um orgulho tremendo estar com este grupo de trabalho. Fizemos um jogo tremendo. Não foi só a segunda parte. Até ao golo do Braga, o Moreirense foi fantástico, estava a fazer um bom jogo. Depois, sentiu aquela situação do golo e até ao intervalo desorganizámo-nos e permitimos que o Braga chegasse ao segundo golo e tivesse algum ascendente".

Elogios à segunda parte: "A segunda parte fantástica da nossa equipa peca, porque quisemos ganhar. E depois de chegar do 0-2 ao 2-2 temos que ser inteligentes, mas quisemos ganhar ao jogo e quem vai com muita sede ao pote acontece o que aconteceu. E se estava a ser demasiado injusto pelas imensas oportunidades que criámos, no final estamos frustrados".

Confiança no futuro próximo: "O Moreirense fez um jogo tremendo perante uma equipa fortíssima. Já o tinha feito nos Açores e aqui com o Benfica. Estamos a crescer, esta equipa vai dar muitas alegrias aos nossos adeptos e associados. Ficou demonstrado o grande espírito e carácter que esta equipa tem. Não há vitórias morais, mas estamos satisfeitos com o rendimento da equipa. Temos toda a confiança que os próximos jogos jogos vão dar-nos os pontos para sustentar o trabalho que temos feito até hoje".