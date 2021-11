João Henriques discorda de Jorge Simão: "Estava a pensar que tinha estado noutro jogo"

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, após o empate, 1-1, com o Moreirense, no jogo que encerrou a décima jornada da Liga Bwin.

Opinião diferente de Jorge Simão: "Acabei de ouvir falar num jogo completamente diferente. Até estava a pensar que tinha estado noutro jogo qualquer quando acabei de ouvir o meu colega a falar. Nós tivemos mais posse e remates do que o adversário. Os guarda-redes fizeram poucas intervenções, mas os das duas equipas. Se a bola não chegou à baliza foi porque existiram duas interceções com o guarda-redes já batido na primeira parte. Houve o golo. O Kewin fez uma defesa na segunda parte e sofreu um golo. Talvez tivesse visto outro jogo. Não minha opinião, o Moreirense fez coisas boas, mas não tão boas como ultimamente. Nós gostamos muito de jogar bem, mas também de ganhar e queríamos muito vencer, porque era o aniversário do clube e porque este grupo de trabalho merecia vencer. Foi um jogo repartido em que ambas as equipas não fizeram um jogo extraordinário. O Paços de Ferreira entrou melhor, depois nós equilibrámos. É a minha análise fria. Gosto de ser muito claro em relação ao que acontece dentro de campo."

Caminho do Moreirense até aqui: "Temos oito pontos. Chegámos à 10.ª jornada em que já defrontámos as equipas do top-6 da época passada. Perdemos com o FC Porto, Sporting, Benfica e Braga. De resto, não perdemos com mais ninguém. Desta vez sentimos que nos fugiram dois pontos, porque em nossa casa queremos sempre vencer, mas não tivemos mérito nem a capacidade de ser claramente superior ao adversário. Acabou 1-1, não há justiças nem injustiças."