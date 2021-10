João Henriques após o Sporting-Moreirense: "A equipa de arbitragem não esteve à altura"

Declarações do treinador João Henriques após o jogo Sporting - Moreirense (1-0) da nona jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "A frustração dos jogadores e equipa técnica é enorme. Podíamos ter levado daqui mais do que aquilo que levamos. Criámos dificuldades ao Sporting e sofremos um golo num lance que tínhamos preparado minuciosamente para não sofrermos. Não virámos a cara à luta. Conseguir fazer o que fizemos aqui hoje não é fácil. Conseguimos ter bola, sair com critério e ter o jogo espalhado por todo o campo.

Solidez e arbitragem: "A equipa está cada vez mais sólida. Estes sete pontos não são reveladores da prestação da equipa. Isso deixa-nos tristes e frustrados. Mais uma vez num jogo que poderíamos ter levado mais [pontos] não conseguimos. Defrontamos o campeão nacional, que vinha de um bom resultado na Liga dos Campeões. A equipa de arbitragem não esteve à altura daquilo que foi o jogo."

Golos: "Somos uma equipa que tem feito golos em praticamente todos os jogos. Só não fizemos aqui e no Dragão. Somos uma equipa que tem criado situações para finalizar, mas no detalhe temos sofrido alguns golos que não são bons para nós. Sete pontos é mau, porque merecíamos mais, mas tendo em conta os adversários que já defrontámos esta época [Benfica, Sporting de Braga, FC Porto e Sporting]. Apanhámos isto tudo no início. Antes de chegarmos aqui, nos últimos seis jogos só tínhamos perdido no Estádio do Dragão. Hoje passámos com distinção, apenas faltaram mais pontos."

Um destaque: "O Rodrigo Conceição chega ao Moreirense a cumprir castigo da época anterior, depois é expulso injustamente nos Açores. Temos jogadores muito jovens, com bom rendimento. Não tenho dúvida nenhuma com a sequência de jogos ele vai crescer. Hoje, mais uma vez, também os laterais fizeram um jogo tremendo".