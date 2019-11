João Aurélio só volta ao Moreirense para a Taça

Do dérbi com o V. Guimarães (1-1) não resultaram lesionados ou castigados

João Aurélio esteve ausente nos jogos com Boavista, Rio Ave e V. Guimarães e ainda não tem garantida a sua disponibilidade para a deslocação ao Famalicão, no próximo sábado. O habitual lateral-direito está restabelecido da mazela muscular que o afetou, mas apenas no decorrer desta semana deve começar a cumprir os trabalhos destinados ao resto do plantel, pelo que só deverá integrar o lote das opções no jogo da Taça de Portugal, com o Mafra, após a próxima paragem para os compromissos das seleções.

No que diz respeito ao resto do plantel, o técnico Vítor Campelos tem todos os atletas à sua disposição, uma vez que do dérbi com o V. Guimarães (1-1) não resultaram lesionados ou castigados. Entretanto, o ala Luther Singh, porventura o cónego em melhor forma nesta altura, foi convocado pela seleção da África do Sul para a CAN sub-23, que se vai disputar entre os dias 8 e 22 de Novembro, mas só viaja para o Cairo, no Egito, após o jogo com o Famalicão.